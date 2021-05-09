Парад Победы в Москве вызвал огромный интерес в Китае

Новости

Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава 23:23
Президент Армении принял участие в акции "Бессмертный полк" онлайн 23:22
Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга 23:16
В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены 23:12
Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке 22:47
Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой 22:44
Макрон приветствовал ограничение ЕС на вакцину AstraZeneca 22:17
Андрей Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы 21:41
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы 21:39
Американские десантники попали в больницу после высадки на учениях в Эстонии 21:36
Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры 21:24
Космонавт Олег Новицкий принял участие в акции "Бессмертный полк" на борту МКС 21:13
Умер оператор фильмов Рязанова, Гайдая и Михалкова Вадим Алисов 21:12
Более 763,6 тысячи человек в Вооруженных силах РФ уже привились от COVID-19 20:44
Пятикратный чемпион РФ по мотокроссу умер после падения на тренировке 19:35
Россияне почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной 19:24
В Мурманске 9 мая прозвучал "Выстрел Победы" 19:06
Мадуро поздравил россиян с Днем Победы 19:00
Северный вестибюль станции "Братиславская" в Москве временно закрыт 18:30
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму" 18:25
В Астрахани военнослужащие и юнармейцы прошли торжественным маршем 18:23
На Алтуфьевском шоссе в Москве загорелся автобус 18:18
Трансляцию Салюта Победы впервые покажут в формате 360° 18:16
Депутат спрогнозировал резкое сокращение рабочих мест из-за роботизации 18:13
Депутаты бундестага от партии "Левых" посетили Парад Победы в Москве 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
09.05.2021 22:35
Рубрика: В мире

Парад Победы в Москве вызвал огромный интерес в Китае

Текст: Максим Макарычев
Когда в воскресенье Россия провела военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, около 400 человек приняли участие в марше "Бессмертный полк" в Пекине, чтобы отпраздновать это событие.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Москве праздничный салют вели с 16 площадок

В то время, как некоторые западные страны во главе с США проявляют враждебность по отношению к России и пытаются преуменьшить вклад Советского Союза в победу или даже заклеймить Россию, сравнивая ее с нацистской Германией, китайцы демонстрируют совершенно иное отношение к вкладу СССР в Великую Победу. Помимо взаимного доверия на высоком уровне и стратегического партнерства между Пекином и Москвой, китайцы проявляют энтузиазм, ежегодно наблюдая за военным парадом в честь Дня Победы в прямом эфире. В воскресенье хэштеги о "Российском военном параде 2021 года" или "76-й годовщине победы России в Великой Отечественной войне" собрали более 100 миллионов просмотров. Парад транслировался по национальному телевидению Китая. За ним следили десятки миллионов человек.

"В Пекине мероприятие "Бессмертный полк" привлекло большое внимание россиян и китайцев, потому что это знак признательности их предкам, отдавшим свои жизни за победу над фашизмом и милитаризмом, а также символ непоколебимой дружбы между Россией и Китаем", - сообщил в интервью Global Times (GT), официальной китайской газете, выходящей на английском языке, на церемонии в воскресенье советник-посланник посольства России в Китае Дмитрий Лукьянцев. "Мы (Китай и Россия) - братья, тот факт, что китайские солдаты сражались вместе с советскими солдатами в Великой Отечественной войне, войне против японской оккупации в Китае, показывает, что у нас есть общие интересы, общие чувства, общие цели. Мы вместе", - добавил российский дипломат.

Лю Юньхун, дочь первого командующего ВВС Китайской Народно-освободительной армии Лю Ялоу, сказала в интервью GT, что "мы не должны забывать те дни, когда над нами издевались империалисты, мы должны помнить, как трудно прийти к миру". С 1939 по 1941 год Лю-старший был направлен на учебу в Военную академию имени Фрунзе в Москву и получил звание майора Красной Армии. Он участвовал во многих тяжелых битвах, в том числе в Сталинградской битве. "Мы надеемся, что эта прочная, скрепленная кровью дружба между Россией и Китаем будет существовать всегда", - сказал Жэнь Гунвэй, чей дед Жэнь Фучэн был командиром китайского полка Красной армии во время Гражданской войны в России. Уже в третий раз Жэнь Гунвэй принимает участие в марше. В этом году он вместе со своими товарищами по розыску "Советские орлы" занимался поиском мест захоронения добровольцев советских ВВС, помогавших в войне против японской агрессии в Китае. "В Уральском регионе России есть памятник моему деду. И теперь мы надеемся, что советских солдат будут больше помнить и в Китае", - сказал поисковик.

Фото: Амит Шааль/ РИА Новости
Как отметили День Победы в разных странах

Традиционная дружба между Китаем и Россией укрепилась ​​во время войны, когда две страны сражались бок о бок, чтобы противостоять фашизму нацистской Германии и Японской империи, и эти связи передавались по наследству из поколения в поколение до сегодняшнего дня, несмотря на некоторые трения или конфликты, которые произошли в прошлом, отмечают китайские аналитики. Некоторые западные страны пытаются манипулировать историей, чтобы служить своим политическим и стратегическим интересам сегодня, чтобы преуменьшить или исказить вклад России или Китая во время Второй мировой войны, и это действительно вредно и позорно для людей, погибших на войне, и для справедливости нынешнего международного порядка, подчеркнул Ян Цзинь, эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук. "Будучи двумя главными победителями во Второй мировой войне, Россия и Китай никогда не стигматизировали и не преуменьшали вклад США и Великобритании во время войны, но мы не позволим никому исказить или стереть реальную историю. Китай и Россия выстоят вместе, чтобы сохранить общую память и факты войны", - отметил Ян.

Граждане РФ и КНР разделяют общие взгляды не только в отношении истории и уроков Второй мировой войны, но и по многим международным актуальным вопросам в настоящее время, отмечают китайские аналитики, поясняя, что китайцы разделяют чувства россиян в отношении Запада, поскольку оба государства сталкиваются с крайне враждебным отношением и предвзятостью со стороны западных стран. По словам китайских экспертов, когда они видят, что русские демонстрируют свою силу и стойкость в сопротивлении западной агрессии или гегемонии США, многие китайцы, особенно молодежь, выражают готовность всячески их поддерживать.

В мире Восточная Азия Китай Общество Ежедневник Праздники День Победы

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
Путин предостерег от агрессивных планов в отношении России
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Путин назначил Рябкова представителем по вопросу денонсации ДОН
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия