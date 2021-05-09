Парад Победы в Москве вызвал огромный интерес в Китае

Когда в воскресенье Россия провела военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, около 400 человек приняли участие в марше "Бессмертный полк" в Пекине, чтобы отпраздновать это событие.

В то время, как некоторые западные страны во главе с США проявляют враждебность по отношению к России и пытаются преуменьшить вклад Советского Союза в победу или даже заклеймить Россию, сравнивая ее с нацистской Германией, китайцы демонстрируют совершенно иное отношение к вкладу СССР в Великую Победу. Помимо взаимного доверия на высоком уровне и стратегического партнерства между Пекином и Москвой, китайцы проявляют энтузиазм, ежегодно наблюдая за военным парадом в честь Дня Победы в прямом эфире. В воскресенье хэштеги о "Российском военном параде 2021 года" или "76-й годовщине победы России в Великой Отечественной войне" собрали более 100 миллионов просмотров. Парад транслировался по национальному телевидению Китая. За ним следили десятки миллионов человек.

"В Пекине мероприятие "Бессмертный полк" привлекло большое внимание россиян и китайцев, потому что это знак признательности их предкам, отдавшим свои жизни за победу над фашизмом и милитаризмом, а также символ непоколебимой дружбы между Россией и Китаем", - сообщил в интервью Global Times (GT), официальной китайской газете, выходящей на английском языке, на церемонии в воскресенье советник-посланник посольства России в Китае Дмитрий Лукьянцев. "Мы (Китай и Россия) - братья, тот факт, что китайские солдаты сражались вместе с советскими солдатами в Великой Отечественной войне, войне против японской оккупации в Китае, показывает, что у нас есть общие интересы, общие чувства, общие цели. Мы вместе", - добавил российский дипломат.

Лю Юньхун, дочь первого командующего ВВС Китайской Народно-освободительной армии Лю Ялоу, сказала в интервью GT, что "мы не должны забывать те дни, когда над нами издевались империалисты, мы должны помнить, как трудно прийти к миру". С 1939 по 1941 год Лю-старший был направлен на учебу в Военную академию имени Фрунзе в Москву и получил звание майора Красной Армии. Он участвовал во многих тяжелых битвах, в том числе в Сталинградской битве. "Мы надеемся, что эта прочная, скрепленная кровью дружба между Россией и Китаем будет существовать всегда", - сказал Жэнь Гунвэй, чей дед Жэнь Фучэн был командиром китайского полка Красной армии во время Гражданской войны в России. Уже в третий раз Жэнь Гунвэй принимает участие в марше. В этом году он вместе со своими товарищами по розыску "Советские орлы" занимался поиском мест захоронения добровольцев советских ВВС, помогавших в войне против японской агрессии в Китае. "В Уральском регионе России есть памятник моему деду. И теперь мы надеемся, что советских солдат будут больше помнить и в Китае", - сказал поисковик.

Традиционная дружба между Китаем и Россией укрепилась ​​во время войны, когда две страны сражались бок о бок, чтобы противостоять фашизму нацистской Германии и Японской империи, и эти связи передавались по наследству из поколения в поколение до сегодняшнего дня, несмотря на некоторые трения или конфликты, которые произошли в прошлом, отмечают китайские аналитики. Некоторые западные страны пытаются манипулировать историей, чтобы служить своим политическим и стратегическим интересам сегодня, чтобы преуменьшить или исказить вклад России или Китая во время Второй мировой войны, и это действительно вредно и позорно для людей, погибших на войне, и для справедливости нынешнего международного порядка, подчеркнул Ян Цзинь, эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук. "Будучи двумя главными победителями во Второй мировой войне, Россия и Китай никогда не стигматизировали и не преуменьшали вклад США и Великобритании во время войны, но мы не позволим никому исказить или стереть реальную историю. Китай и Россия выстоят вместе, чтобы сохранить общую память и факты войны", - отметил Ян.

Граждане РФ и КНР разделяют общие взгляды не только в отношении истории и уроков Второй мировой войны, но и по многим международным актуальным вопросам в настоящее время, отмечают китайские аналитики, поясняя, что китайцы разделяют чувства россиян в отношении Запада, поскольку оба государства сталкиваются с крайне враждебным отношением и предвзятостью со стороны западных стран. По словам китайских экспертов, когда они видят, что русские демонстрируют свою силу и стойкость в сопротивлении западной агрессии или гегемонии США, многие китайцы, особенно молодежь, выражают готовность всячески их поддерживать.