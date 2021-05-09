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09.05.2021 14:22
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл поздравил президента России и мэра Москвы с Днем Победы

Текст: Елена Яковлева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина с Днем Победы. Он также отметил сотрудничество Русской православной церкви и государства в сохранении памяти о народном подвиге.
Фото: Игорь Палкин / РИА Новости Фото: Игорь Палкин / РИА Новости
Фото: Игорь Палкин / РИА Новости

- Русская православная церковь бережно хранит молитвенную память о павших воинах, осуществляет различные просветительские проекты, направленные на увековечение подвига наших предков, воспитание подрастающего поколения и утверждение в жизни современников идеалов мира, добрососедства и уважения к отечественной истории, - сказано в поздравлении препзиденту, опубликованном сегодня на сайте Московской городской епархии. - Сегодня, когда предпринимаются настойчивые попытки исказить события Второй мировой войны в угоду сиюминутным политическим обстоятельствам, особенно важны активные совместные усилия государства, религиозных объединений и всех здоровых сил общества во имя защиты исторической правды, сохранения национальной культурной памяти и свидетельства о непреходящих духовно-нравственных ценностях.

Патриарх пожелал президенту страны "крепкого здравия, душевного мира и благодатной помощи Божией в ответственных трудах на пользу России и ее народа".

Память о войне является важнейшим фактором воспитания детей и молодежи в духе уважения к истории, почтительности к поколению победителей и верности идеалам мира, добра и справедливости, отметил патриарх Кирилл в поздравлении мэру Москвы.

- Глубоко убежден, что соработничество церкви, органов государственной власти и всех здоровых сил общества будет и впредь способствовать утверждению нравственных начал в жизни современников, консолидации народа, сохранению богатого исторического и культурного наследия нашей страны, - цитирует текст поздравления мэру сайт епархии.

Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы
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