Пять способов сэкономить на программах и играх

Программы и компьютерные игры стоят немало - в среднем, за софт вроде Microsoft Office (для набора текстов, создания презентаций и т.д.) придется отдать около 3 тысяч рублей за персональную подписку и 3,5 тысячи рублей за семейную подписку на год. Пакет для создателей контента, куда входят программы для редактирования фото и видео - Adobe Creative Cloud, обойдется уже в 2 тысячи рублей в месяц. Игры на компьютер стоят около 4 тысяч рублей, на консоль - 5,5 тысячи рублей за одну игру. Тем не менее, есть способы, которые совершенно легально позволяют сэкономить при покупке программного обеспечения.

1. Покупка софта на распродажах. Крупные онлайн-магазины часто устраивают распродажи по поводу и без. Например, выгодно купить софт можно в преддверии каких-то праздников - Нового года, Рождества и т.д. Еще бывают тематические распродажи на "черную пятницу" и последующий за ней киберпонедельник. Сэкономить можно весьма приличную сумму - до 5-10% на новинки, а скидки на "старые" программы могут доходить и до 70%. А крупнейший онлайн-магазин по продаже игр для персональных компьютеров Steam регулярно устраивает сезонные распродажи - зимнюю, весеннюю, летнюю, осеннюю. Игры для консолей тоже часто продают со скидками - например? в магазине PlayStation Store каждую зиму и весну бывают большие скидки, как и у Microsoft.

2. Использование программного обеспечения студентами или школьниками. Крупные ИТ-компании часто делают большие скидки на свои программы для студентов и школьников или вовсе предлагают их бесплатно. Но наиболее "жирные" скидки появляются к началу учебного года - в августе или сентябре. Чтобы ими воспользоваться, понадобится документ, который подтверждает, что вы или ваш ребенок является студентом или школьником.

3. Использование пробного периода. Прежде чем покупать какой-либо софт, необходимо убедиться, что программа действительно вам нужна. Как правило, крупные ИТ-компании предоставляют пробный период, в течение которого можно пользоваться софтом легально и бесплатно. Он может длиться от месяца до трех и за это время вы как раз сможете понять, нужна ли эта программа.

4. Бесплатная альтернатива. Она есть у каждого платного софта и зачастую ничуть не хуже "оригинала". Достаточно уметь пользоваться поиском и смотреть, какие альтернативные варианты есть у популярных программ. Например, достойной альтернативой софту для редактирования фотографииAdobe Photoshop является программа Pixelmator. А заменой Microsoft Office может служить Google Docks или Libre Office.

5. Использование купонов на скидки. Крупные магазины для вовлечения аудитории предлагают эксклюзивные скидки, доступные только тем, кто подписался на рассылку. Чтобы не захламлять свою основную почту, стоит создать специальный ящик, который используется только для рассылки. После чего можно смело регистрироваться на сайтах магазинов - там наверняка появятся интересные предложения.