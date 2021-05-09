Семен Иванович Зеленский, покойный дедушка президента Украины Владимира Зеленского, стал участником шествия "Бессмертный полк" в Донбассе. Его портрет по центру Донецка пронесла общественный деятель и юрист Татьяна Монтян.

"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" (дивизия признана преступной организацией по решению Нюрнбергского трибунала - прим.РГ) посреди Киева", - заявила Монтян агентству РИА Новости.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны Семен Зеленский командовал минометным взводом и стрелковой ротой. Зимой 1944-го он отбил несколько вражеских атак за селом Александровка и был награжден за свои подвиги двумя орденами Красной Звезды. Сегодня на Украине власти проводят официальные мероприятия "вместе с Европой" 8 мая, причем избегают упоминания о Дне Победы в Великой Отечественной войне, предпочитая говорить о завершении Второй мировой.