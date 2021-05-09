Поверхность Мраморного моря покрылась "морской слюной"

Поверхность воды в западной части Мраморного моря у побережья турецкой провинции Текирдаг покрылась так называемой "морской слюной" или "морской слизью" - толстым белесым налетом, который сигнализирует о высоком уровне загрязнения воды, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Sea saliva covering surface of Marmara Sea worries expertshttps://t.co/FG0AcTSJFq pic.twitter.com/lo5sWfalKF — Hürriyet Daily News (@HDNER) May 8, 2021

"Морская слюна" вызвана скоплением азота, фосфора и углерода, их приносят сточные воды, цитирует издание слова турецкого инженера-эколога Мустафы Озтюрка. Дополнительным фактором стало изменение климата, которое привело к повышению температуры воды.

По информации Озтюрка, вода в Мраморном море, начиная с глубины 25 метров и до дна (глубина в прибрежной акватории провинции Текирдаг составляет в среднем 45-70 метров), в настоящее время очень бедна кислородом. Причиной этому стало большое количество загрязненной воды, приносимой в Мраморное море из Черного, причем загрязненная черноморская вода задерживается в местной акватории в течение пяти-шести месяцев. На "морскую слюну" жалуются и местные рыбаки, которые практически не могут ловить рыбу.