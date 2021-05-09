Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич в День Победы подчеркнул важность сохранения истории Второй мировой войны. Об этом он заявил во время выступления в Национальном театре Сербии, где состоялась официальная церемония в честь Дня Победы с участием сербского руководства​​​.

- Наша задача - не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 миллионов советских граждан, - цитирует РИА Новости слова Вучича.

По словам президента Сербии, для его страны 9 мая "День победы жизни над смертью и Добра над Злом". Завершая свое выступление, Александр Вучич на русском языке поздравил всех: "С Днем Победы, с праздником!".