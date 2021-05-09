Власть
09.05.2021 21:39
Текст: Кира Латухина

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Президенты России и Беларуси по телефону обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули также некоторые вопросы двусторонней повестки и подтвердили настрой на последовательное укрепление отношений партнерства и союзничества России и Беларуси.

Лидеры будут в постоянном личном контакте.

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