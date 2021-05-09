Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули также некоторые вопросы двусторонней повестки и подтвердили настрой на последовательное укрепление отношений партнерства и союзничества России и Беларуси.
Лидеры будут в постоянном личном контакте.
Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули также некоторые вопросы двусторонней повестки и подтвердили настрой на последовательное укрепление отношений партнерства и союзничества России и Беларуси.
Лидеры будут в постоянном личном контакте.
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