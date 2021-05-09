Путин и Рахмон возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

После Парада Победы президенты России и Таджикистана возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Когда лидеры вместе с министром обороны шли по Красной площади, с трибун их приветствовали гости криками "ура". "Как вам Парад?" - спросил кто-то. "Отлично! - ответил российский президент. - С праздником!". Владимир Путин также долго общался с ветеранами, уделил время каждому желающему - и выслушал, и сфотографировался на память.

Оркестры исполнили гимны, торжественным маршем прошли военнослужащие роты почетного караула. Владимир Путин и Эмомали Рахмон возложили цветы - красные гвоздики - к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы.