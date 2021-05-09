Путин назначил Рябкова представителем по вопросу денонсации ДОН

Президент Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Соглашение было подписано в Хельсинки 24 марта 1992 года. Оно дает право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.

В ноябре прошлого года из ДОН вышли США, после чего Россия обратилась к другим участникам договора предоставить до 1 января 2021 года гарантии непередачи информации, полученной в рамках своих наблюдательных миссий, странам, не участвующим в договоре. Конструктивного ответа не последовало, и Москва начала внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Ранее в МИД России подчеркивали, что процесс планируется завершить до конца мая, если США не начнут возвращение в ДОН.