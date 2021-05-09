Путин предостерег от агрессивных планов в отношении России

Многое из идеологии нацистов пытаются поставить на вооружение, и нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы. Россия будет твердо защищать свои национальные интересы, обеспечивать безопасность народа, и надежная гарантия этому - Вооруженные силы, подчеркнул он.

Победа в Великой Отечественной войне имела колоссальное историческое значение для судеб всего мира. "Этот праздник был, есть и будет для России, нашего народа священным", - сказал Владимир Путин.

Президент поблагодарил ветеранов за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. "Вы доказали, что только вместе можно достичь казалось бы невозможного, одолели беспощадного врага... одержали над нацизмом безоговорочную победу", - подчеркнул он.

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ", - продолжил Путин. В самых трудных сражениях наш народ был один на жертвенном пути к Победе, бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях на земле, на море и в небе, сказал он. "Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли", - напомнил президент.

В этом году - 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Враг хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему - "а уничтожить нас как государство, как нацию", заявил Путин. Советский народ отстоял Родину, освободил страны Европы от "коричневой чумы" и вынес нацизму приговор.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказал президент. История требует делать выводы и извлекать уроки, но многое из идеологии нацистов, одержимых бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение, заявил он. И не только радикалы и группировки международных террористов. "Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет", - подчеркнул Путин.

"Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа", - заключил глава государства. Надежная гарантия этому - Вооруженные силы, наследники солдат Победы, и совместная работа ради развития страны и благополучия российских семей, сказал он.