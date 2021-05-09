Путин предостерег от агрессивных планов в отношении России

Новости

Оперштаб: Еще 2134 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:24
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников 11:07
Минпросвещения начало проверку программ обучения истории 10:42
"Манчестер Юнайтед" лишился почти $280 млн после протеста болельщиков 10:42
Метеоусловия позволяют провести воздушную часть парада в Москве 10:27
Меркель выступила против отмены патентной защиты на вакцины против COVID-19 10:18
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя 09:53
В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане погибли пять человек 09:33
Завершилась проверка качества производимого в Беларуси "Спутника V" 09:17
Илон Маск признался в синдроме Аспергера 09:16
В Москве пункты вакцинации 9 мая будут работать по обычному графику 07:52
В Москве 9 мая ограничено движение на дорогах 07:44
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка" 07:43
"Роскосмос" подтвердил падение обломков "Чанчжэн-5Б" в Индийский океан 07:23
Сенатор Джабаров назвал провокацией высадку военных США в Эстонии 07:20
Большая часть ступени ракеты "Чанчжэн-5Б" сгорела в атмосфере 07:12
Капризов преодолел отметку в 50 набранных очков в НХЛ 06:57
На Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета 06:42
Садик Хан переизбран мэром Лондона 06:35
В США состоялся посвященный Дню Победы онлайн-концерт 05:44
Вильфанд рассказал о летней погоде в Москве после праздников 05:38
Эксперт рассказал об опасности покупки наличных долларов 04:56
Экономист Смирнов предупредил о подорожании ряда продуктов в мае 04:40
На Камчатке нашли фрагменты пропавшего вертолета Ми-2 04:18
Российский спутник сфотографировал падающую ступень ракеты "Чанчжэн-5Б" 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Что посмотреть в День Победы
Что посмотреть в День Победы
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
09.05.2021 10:50
Рубрика: Власть

Путин предостерег от агрессивных планов в отношении России

Текст: Кира Латухина
Многое из идеологии нацистов пытаются поставить на вооружение, и нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы. Россия будет твердо защищать свои национальные интересы, обеспечивать безопасность народа, и надежная гарантия этому - Вооруженные силы, подчеркнул он.

Победа в Великой Отечественной войне имела колоссальное историческое значение для судеб всего мира. "Этот праздник был, есть и будет для России, нашего народа священным", - сказал Владимир Путин.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

Президент поблагодарил ветеранов за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. "Вы доказали, что только вместе можно достичь казалось бы невозможного, одолели беспощадного врага... одержали  над нацизмом безоговорочную победу", - подчеркнул он.

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ", - продолжил Путин. В самых трудных сражениях наш народ был один на жертвенном пути к Победе, бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях на земле, на море и в небе, сказал он. "Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли", - напомнил президент.

В этом году - 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Враг хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему - "а уничтожить нас как государство, как нацию", заявил Путин. Советский народ отстоял Родину, освободил страны Европы от "коричневой чумы" и вынес нацизму приговор.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказал президент. История требует делать выводы и извлекать уроки, но многое из идеологии нацистов, одержимых бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение, заявил он. И не только радикалы и группировки международных террористов. "Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет", - подчеркнул Путин.

"Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа", - заключил глава государства. Надежная гарантия этому - Вооруженные силы, наследники солдат Победы, и совместная работа ради развития страны и благополучия российских семей, сказал он.

День Победы Власть Работа власти Госуправление Общество Ежедневник Праздники Президент День Победы РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Видеотрансляция Парада Победы в Москве
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов