Радио "Радонеж" отмечает свое 30-летие

30 лет назад в пасхальные дни начало свое вещание почти всем сегодня известное радио "Радонеж". Это было первое СМИ Русской православной церкви. Сегодня и те, кому 20+, и те, кому 60+, думают, что радио "Радонеж" было всегда.

Хотя "Радонеж", конечно, больше, чем радио. Он и газета, и кинофестиваль, и просветительский центр, и братство. Но радио - самая главная из его ипостасей, его марка.

Почему для меня "Радонеж" был "всегда", хотя он и возник в середине моей жизни? Да, потому что его слушали мои учителя в вере, пересказывая при встречах мне самые интересные ответы священников и моменты дискуссий. Я сама специально покупала радиоприемник, чтобы слушать "Радонеж". А когда что-то вплетается в историю твоей жизни, оно обретает некую большую "давность", долгость, длинность.

У меня не всегда есть время слушать радио, мне легче читать тексты радиопередач. И во время одного их таких чтений я выловила, например, замечательный пассаж покойного о. Димитрия Смирнова о Казимире Малевиче, который воспринимался о. Димитрием, как очень сильный и яркий художник. Поэтому когда кто-то "наезжал" на о. Димитрия и специально "сужал" его до одиозности, я вспоминала его слова о Малевиче, демонстрирующие отменную образованность и широту взгляда.

Мне было смешно, когда среди недоброжелательно настроенной к церкви публики кого-то пытались "стигматизировать" словами "он слушает радио "Радонеж".

Я всегда знала про "Радонеж", что это не заскорузлое место для одиозных комментариев или какого-то непонятного для современного человека "бубнежа", или фанатичных, но невразумительных чувств. Нет, это коммуникационное пространство, утверждающее разумное, умное, глубокое отношение к религии, и при этом не изменяющее ей с модами века и мира сего.

Сейчас появилось и утвердилось много интересных площадок и православных СМИ - и "Фома", и "Радио "Вера", и "Православие.Ру", и портал "Иисус", и яркие блоги, и даже телеканал "Спас" - это все доброжелательные конкуренты "Радонежа". И эта еще достраивающаяся православная медиа-мозаика "Радонежу" - как старейшему и доброкачественному "образованию" православного медиаполя - по-моему, только добавляет очки. Что-то несет в себе "вызов", что-то усиливает резонанс, что-то заставляет искать новые повороты, но все зовет жить дальше.

"Радонеж" должен быть с нами!

Справка "РГ"

"Всемирное русское православное вещание - Радио "Радонеж" - первая независимая радиостанция России и СМИ Русской православной церкви вышла в эфир в пасхальные дни 1991 года.

С 1995 года издаётся первая православная газета - "Радонеж". Издательство выпускало книги тиражом до 100 тысяч экземпляров. Уже 25 лет ежегодно проводится международный кинофестиваль Радонеж.