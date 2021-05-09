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09.05.2021 11:19
Рубрика: Культура

76-летие Великой Победы: Гид по музеям страны

Текст: Наталья Лебедева
К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне музеи страны подготовили выставки и новые интерактивные программы для всей семьи. Что покажут в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - "РГ" составила гид по самым знаковым экспозициям.

Фестиваль "Дороги Победы" в Музее Победы

9 мая в Музее Победы пройдет театральный фестиваль "Дороги Победы". Посетителям представят три спектакля, посвященных Великой Отечественной войне и памяти о героическом подвиге народа. Постановки подготовили актеры театра-студии "Верба", артисты Театра Олега Табакова и студенты Школы Олега Табакова, участники кинотеатральной мастерской "Алькор".

Фото: РИА Новости
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Для гостей будут работать экспозиции и временные выставки: "Триумф Победителей" - об истории празднования, "Поэзия и проза о войне" - о вкладе литераторов в разгром нацизма, "Фронтовые кассиры" - о подвигах людей невоенной профессии, "Снайперы Сталинграда" - о метких стрелках, защищавших город на Волге. В кинозале будет организован показ фильма "Подольские курсанты".

Вход в Музей Победы, кроме экспозиции "Подвиг Народа", в праздничный день будет бесплатным.

Выставка "По разные стороны линии фронта" в Эрмитаже

В Западине Зимнего дворца открывается выставка "По разные стороны линии фронта", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мае 2020 года музей был закрыт для посетителей, и открытие выставки перенесли на 2021 год. Посетителям покажут книжные, графические и документальные памятники, созданные в советских и немецких типографиях и рассказывающие о смертельном противостоянии под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
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Об облике осажденного города, о героизме и борьбе его жителей и бойцов Красной Армии рассказывают рисунки художников и архитекторов, оставшихся в Ленинграде и сражавшихся за него на фронте. Линия фронта проходила и через Эрмитаж. Оставшиеся в Ленинграде сотрудники несли круглосуточные дежурства в залах, на чердаках и крышах музейных зданий, стараясь минимизировать урон, от вражеских бомбежек и артобстрелов.

"Другая сторона" экспозиции представлена немецкими печатными изданиями. В их числе подарочный альбом "12 BILDER AUS RUSSLAND" ("12 изображений России"), выпущенный к Рождеству 1943 года и предназначавшийся для отправки в Германию семьям военных, осаждавших Ленинград. Один из значимых экспонатов - "Табель-календарь сельскохозяйственных работ на 1943 год", изданный немцами для населения Ленинградской области, оказавшегося на захваченной германскими войсками территории.

Экспонаты выставки предоставлены Научной библиотекой, Отделом рукописей и документального фонда и Отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, а также лично Г. В. Вилинбаховым и родственниками архитектора И. Г. Мецхваришвили, К. К. Снарским и А. К. Снарской.

Фестиваль "Знамена Победы" в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике пройдет Историко-патриотический фестиваль "Знамена Победы". Праздник начнется с автопробега раритетной автомототехники периода Великой Отечественной войны по маршруту: пл. Нахимова - Сапун-гора (клуб "Красная армия"). Все участники автопробега и гости музея станут участниками ритуала Памяти. Торжественный вынос боевых знамен и военно-морских флагов частей - участников обороны Севастополя и Книги Памяти Города-Героя Севастополя и возложение венков пройдут в сопровождении роты Почетного караула и оркестра Черноморского флота.

Фото: предоставлено "Новые люди"
В России снимут фильм о фронтовых операторах Великой Отечественной войны

Также в программе - реконструкция эпизодов боя на Сапун-горе 7 мая 1944 года. Для гостей будут работать интерактивные площадки, передвижные выставки и полевая кухня.

9 мая посещение Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" для индивидуальных посетителей будет бесплатным.

Акция "Гудок победы" в Музее Мирового океана

Музей Мирового океана в Калининграде готовит акцию "Гудок Победы". 9 мая на набережной исторического флота в 11:55 прозвучит голос Юрия Левитана и знаменитое объявление о Победе, в 12:00 музейные корабли в память о подвиге советского народа дадут гудок. К акции присоединились суда Объединенной судостроительной корпорации, а также корабли Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

Выставка "От Кремля до Рейхстага" на смотровой площадке Panorama 360

Выставка "От Кремля до Рейхстага" открылась на смотровой площадке Panorama 360 в Москве. Посетители смогут узнать о важнейших битвах Великой Отечественной войны и пройдут вместе с героями-освободителями путь от стен Кремля до штурма Рейхстага. На выставке представлены уникальные графические работы художников-фронтовиков из коллекции Музея Победы. Это портреты красноармейцев и медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го - вся история долгих четырех лет войны.

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