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09.05.2021 18:07
Рубрика: Общество

Депутаты бундестага от партии "Левых" посетили Парад Победы в Москве

Текст: Екатерина Забродина

На Параде 9 мая на Красной площади, посвященном 76-й годовщине Победы, присутствовали сразу два немецких гостя. Оба - члены бундестага от Левой партии: пресс-секретарь фракции Михаэль Шлик и депутат Дитер Дэм. Как сообщает РИА Новости, господин Дэм приехал в Москву ещё с одной целью - сделать прививку от коронавируса "Спутником V".

Фото: instagram.com/ mid.rus
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Михаэль Шлик рассказал агентству, что по возможности приезжает в Москву на День Победы каждый год. "Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно", - признал политик. По его словам, и на этот раз, несмотря на пандемию, он не упустил такой шанс.

Дитер Дэм напомнил, что его партия уже давно предлагает объявить 8 мая государственным праздником в Германии. И хотя сам он в свое время отказался от военной службы из-за неприятия всего, что с ней связано, тем не менее хорошо воспринимает парады в Москве. "Мы можем сейчас провести это интервью благодаря тому, что тогда Т-34 воевали против фашизма, что были Курская и Сталинградская битвы - и победа Красной Армии. Если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное", - подчеркнул немецкий политик.

Напомним, что, по информации "РГ", именно представители "Левых" также присутствовали на торжествах, организованных посольством РФ в Берлине 8 и 9 мая.

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