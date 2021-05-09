Новости

Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже 17:20
Глава Минэнерго назвал условие введения запрета на экспорт бензина 17:01
Тимофей Баженов призвал политиков и артистов проводить лекции о войне в школах 17:01
В Индии зарегистрировали вспышку "черной плесени" на фоне COVID-19 16:58
В ЛНР развернули самую большую георгиевскую ленту 16:45
Метеозащита позволила провести воздушный Парад Победы в Москве 16:14
ЕС отказался продлевать контракт с AstraZenecа по поставкам вакцины 15:52
По рекам и каналам Петербурга впервые прошла "Бессмертная флотилия" 15:50
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве 15:44
В Москве отремонтируют фасад первого дома-коммуны 15:17
Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донецке 15:10
Военные Парады Победы в российских городах показали из космоса 15:08
В Греции прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы 15:03
В Татарстане при падении легкомоторного самолета погибли два человека 15:02
Дрону "Альтиус" повысят ударную мощь 14:33
Салюков: Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили Парад Победы в Москве 14:29
Евгений Попов: Память о военных корреспондентах должна жить 14:25
Нацистское приветствие в Киеве признали "мелким хулиганством" 14:19
В Минобрнауки создали Стену памяти героев 14:00
Дмитрий Чернышенко отметил вклад советских ученых в приближение Победы 13:43
Болгария присоединилась к празднованию Дня Победы 12:53
"Стена Победы" появилась в Москве 12:52
Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине "Спутник Лайт" 12:30
Россия получила для исследований индийский штамм коронавируса 12:19
Пилот "Формулы-1" Мазепин изменил дизайн шлема в честь Дня Победы 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Что посмотреть в День Победы
Что посмотреть в День Победы
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
09.05.2021 16:14
Рубрика: Общество

Метеозащита позволила провести воздушный Парад Победы в Москве

Текст: Любовь Проценко

Воздушный Парад Победы позволила провести метеозащита в столице, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Где в Москве можно увидеть боевую технику времен Великой Отечественной

Он отметил сложные метеоусловия, которые были утром были в столице: низкая "рваная" облачность, небольшой дождь. Преодолеть их помог интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс, который провело Агентство атмосферных технологий. В итога "нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250-300 метров до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400х4 пролететь над Красной площадью", сказал Тишковец.

Согласно данным с сайта госзакупок, в 2021 году мэрия Москвы выделила 417,4 миллиона рублей на метеозащиту.

Накануне в столице шел непрерывный дождь, с которым на город выпало более половины месячной нормы осадков. Был перекрыт максимум осадков для 8 мая за 70 лет метеонаблюдений в Москве. Прежний рекорд фиксировался в 2017 году (28 мм).

Прохладная влажная погода сохраняется и в течение Дня Победы.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День Победы

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19