Метеозащита позволила провести воздушный Парад Победы в Москве

Воздушный Парад Победы позволила провести метеозащита в столице, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил сложные метеоусловия, которые были утром были в столице: низкая "рваная" облачность, небольшой дождь. Преодолеть их помог интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс, который провело Агентство атмосферных технологий. В итога "нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250-300 метров до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400х4 пролететь над Красной площадью", сказал Тишковец.

Согласно данным с сайта госзакупок, в 2021 году мэрия Москвы выделила 417,4 миллиона рублей на метеозащиту.

Накануне в столице шел непрерывный дождь, с которым на город выпало более половины месячной нормы осадков. Был перекрыт максимум осадков для 8 мая за 70 лет метеонаблюдений в Москве. Прежний рекорд фиксировался в 2017 году (28 мм).

Прохладная влажная погода сохраняется и в течение Дня Победы.