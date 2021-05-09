Онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве

В воскресенье днем стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка". Оно проходит на сайте движения, в соцсетях, а также в виде изображений на объектах города и видеоряда на рекламных щитах, сообщает РИА Новости.

В частности, в акции задействованы 230 рекламных щитов в различных районах столицы, включая центр города. Трансляция также пройдет на медиафасаде на Останкинской телевизионной башне.

Участников онлайн-шествия можно найти по фамилии в поисковой строке на сайте "Бессмертного полка" и в мобильных приложениях акции.