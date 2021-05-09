Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. С видеообращением он обратился к ним в блоге на своем персональном сайте:

"Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Поздравляю вас с праздником Победы! 76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года - целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства, и перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе. Мы вспоминаем молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь, а сегодня шли в свою последнюю атаку. Мы вспоминаем ополченцев - обычных мирных людей, грудью вставших на защиту родной земли. Думаем об их женах и сестрах, подростках и стариках, которые сутками не покидали цеха оборонных заводов. Нам, рожденным в мирные времена, почти невозможно представить, что пережили наши отцы и деды, и прадеды. Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, мы лучше понимаем нашу историю, мы гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущего".

Участникам войны и труженикам тыла глава города пожелал здоровья и долголетия: "Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких. С праздником, друзья! С Днем Победы!".

Напомним, что праздничные фейерверки в День Победы в Москве запустят с 31 площадки городских парков.