Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Новости

Оперштаб: Еще 2134 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:24
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников 11:07
Минпросвещения начало проверку программ обучения истории 10:42
"Манчестер Юнайтед" лишился почти $280 млн после протеста болельщиков 10:42
Метеоусловия позволяют провести воздушную часть парада в Москве 10:27
Меркель выступила против отмены патентной защиты на вакцины против COVID-19 10:18
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя 09:53
В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане погибли пять человек 09:33
Завершилась проверка качества производимого в Беларуси "Спутника V" 09:17
Илон Маск признался в синдроме Аспергера 09:16
В Москве пункты вакцинации 9 мая будут работать по обычному графику 07:52
В Москве 9 мая ограничено движение на дорогах 07:44
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка" 07:43
"Роскосмос" подтвердил падение обломков "Чанчжэн-5Б" в Индийский океан 07:23
Сенатор Джабаров назвал провокацией высадку военных США в Эстонии 07:20
Большая часть ступени ракеты "Чанчжэн-5Б" сгорела в атмосфере 07:12
Капризов преодолел отметку в 50 набранных очков в НХЛ 06:57
На Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета 06:42
Садик Хан переизбран мэром Лондона 06:35
В США состоялся посвященный Дню Победы онлайн-концерт 05:44
Вильфанд рассказал о летней погоде в Москве после праздников 05:38
Эксперт рассказал об опасности покупки наличных долларов 04:56
Экономист Смирнов предупредил о подорожании ряда продуктов в мае 04:40
На Камчатке нашли фрагменты пропавшего вертолета Ми-2 04:18
Российский спутник сфотографировал падающую ступень ракеты "Чанчжэн-5Б" 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Что посмотреть в День Победы
Что посмотреть в День Победы
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
09.05.2021 10:15
Рубрика: Общество

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. С видеообращением он обратился к ним в блоге на своем персональном сайте:

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
На московских бульварах открылись выставки о Дне Победы

"Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Поздравляю вас с праздником Победы! 76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года - целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства, и перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе. Мы вспоминаем молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь, а сегодня шли в свою последнюю атаку. Мы вспоминаем ополченцев - обычных мирных людей, грудью вставших на защиту родной земли. Думаем об их женах и сестрах, подростках и стариках, которые сутками не покидали цеха оборонных заводов. Нам, рожденным в мирные времена, почти невозможно представить, что пережили наши отцы и деды, и прадеды. Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, мы лучше понимаем нашу историю, мы гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущего".

Участникам войны и труженикам тыла глава города пожелал здоровья и долголетия: "Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких. С праздником, друзья! С Днем Победы!".

Напомним, что праздничные фейерверки в День Победы в Москве запустят с 31 площадки городских парков.

День Победы Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Видеотрансляция Парада Победы в Москве
В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
В Минтруде оценили возможность сохранения длинных майских праздников
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19