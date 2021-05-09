"Стена Победы" появилась в Москве

По инициативе доктора Александра Румянцева 9 мая в Воронцовском парке Москвы развернута "Стена Победы" длиной пять метров. Москвичи могут на ней написать свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

Оформлена она под знаменитую стену поверженного Рейхстага. Надписи, посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне, можно оставлять на ней в течение всего 9 мая.

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев рассказал: "К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти в "Бессмертном полку" по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того, чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке "Стену Победы".

Сам доктор в этот день примет участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", где покажет портрет своего отца Григория Моисеевича: "Оба моих родителя - фронтовики: папа был танкистом, мама лечила раненых солдат. День Победы с детства для меня один из главных праздников, второй день рождения, потому что он подарил нам мирную жизнь".

Акция "Стена Победы" напоминает современникам о событиях апреля-мая 1945 года, когда советская армия взяла Рейхстаг - последний символ нацисткой Германии. Советские солдаты расписали его стены. Они оставляли автографы, обращения к землякам, однополчанам, писали названия родных городов, деревень и даже указывали количество пройденных до Берлина километров. Стены Рейхстага стали символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.