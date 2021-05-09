Тимофей Баженов призвал политиков и артистов проводить лекции о войне в школах

Известный тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил медийным персонам читать лекции о войне в школах Москвы. В День Победы он сказал:

"Из истории военных лет мы можем вынести три главных урока. Нацизм в любых его проявлениях - смертельно опасная болезнь, которая может привести к уничтожению миллионов людей. Война - это трагедия, и всеми силами надо стараться ее не допустить. И только единство народа может противостоять внешней агрессии. Что бы ни случилось, какие бы беды бы не грозили России, какие бы испытания не выпадали на долю народа - когда мы едины, то мы непобедимы".

В рамках предлагаемого проекта сам он прочитает лекции по истории России в столичных школах. По его словам, крайне важно помнить об уроках истории и передавать их из поколения в поколение.

Также Тимофей Баженов отметил, что самым ярким историческим примером сплоченности российского народа стала Великая Отечественная война. В советский период с целью патриотического воспитания в школы приходили ветераны войны. Они были живыми свидетелями смертельных битв с фашизмом и пользовались непререкаемым авторитетом у подрастающего поколения. Сегодня, по словам Баженова, эту роль могли бы взять на себя известные политики и звезды шоу-бизнеса. Они также могут выступать с лекциями по истории России в школах и вузах.

"Сухая и неинтересная подача фактов из учебников вряд ли сможет заинтересовать нынешнюю молодежь. Другое дело, когда кто-то из медийных персон приводит факты из истории страны, рассказывая историю своей семьи, которая пожертвовала всем ради Великой Победы. Уверен, что это будет интересно и подрастающему поколению и самим выступающим", - высказал своё мнение известный тележурналист.

Он добавил, что в качестве эксперимента можно также организовывать просмотр советских кинолент о войне, например, фильма "Офицеры". А после сеанса объяснять школьникам и студентам смысл, содержание и патетику кинокартины.

Акция "Бессмертный полк" возродила интерес молодежи к великой истории России. Однако разовых мероприятий для воспитания молодежи явно недостаточно, считает Баженов. Он подчеркнул, что патриотическое воспитание должно быть системным и последовательным.