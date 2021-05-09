В Москве 9 мая ограничено движение на дорогах

На дорогах Москвы в воскресенье, 9 мая, движение ограничено, ряд станций метро работают только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В связи с проведением парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади с 05:30 мск и до момента окончания мероприятия будут перекрыты улицы Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Петровка, Моховая, Солянка, Большая Никитская, Оружейный переулок, Кремлевская и Москворецкая набережные.

Так же часть улиц будет перекрыта на западе, северо-западе. На всех участках, с которыми связаны ограничения, парковка недоступна уже с седьмого мая. В центре и на северо-западе города изменят маршруты наземного транспорта. С 05:30 и до окончания парада на Красной площади станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.

Возможны ограничения выхода еще из ряда станций во время построения колонн техники на Тверской улице.