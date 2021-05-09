В Москве отремонтируют фасад первого дома-коммуны

В столице отремонтируют фасад первого дома-коммуны. Как сообщили в Фонде капремонта Москвы, речь идет о доме по улице Лестева, 22.

Это здание в стиле конструктивизма построено в 1930-м. Расположено оно в центре жилого квартала кооператива "1-е Замоскворечье" из 12 пятиэтажек с типовыми квартирными секциями. В них просторные трех- и четырехкомнатные квартиры со сквозным проветриванием. Дома стоят под прямым углом друг к другу. Относительно сетки улиц они повернуты на 45 градусов, тем самым создавая квадратные и треугольные дворы.

Важная часть архитектурного замысла - цветовое решение фасадов, с его ремонта и начнется восстановление дома.