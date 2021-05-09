Ровно в 22:00 в Москве начался праздничный салют в честь 76-й годовщины Великой Победы. Он длился десять минут и велся с 16 столичных "точек".

Две из них находились на Лужнецкой набережной. По одной - в Парке Победы, Лианозово, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкине, Парке Кузьминки, Нагатинском затоне, Обручевском, Южном Бутове, Митине, Покровском-Стрешневе, Левобережном, городах Зеленоград и Троицк.

72 самоходные пусковые салютные установки, стоящие на вооружении отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа, выпустили в вечернее московское небо в общей сложности более 12 тысяч фейерверков. У них оказались очень красивые имена - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и другие. Купола праздничных разрывов превышали в диаметре 300 метров.

"Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - сообщила накануне салюта пресс-служба ЗВО.

Там добавили, что звуковое сопровождение салюта в День Победы обеспечили расчеты 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Их разместили на Васильевском спуске, откуда были даны 30 праздничных залпов. Эти же орудия утром 9 Мая произвели 11 артиллерийских залпов на Параде Победы. Холостые выстрелы звучали в момент исполнения государственного гимна Российской Федерации.