В Москве проходит онлайн-шествие "Бессмертного полка"

В столице в этом году онлайн-шествие также будут показывать 230 цифровых рекламных экранов: на здании Центрального телеграфа на Тверской улице, на Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате и в других районах города. Портреты героев войны будут показаны и на медиафасаде Останкинской телебашни.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", началось виртуальное шествие с Камчатского края в 15.00 по местному времени. В этом году в каждом регионе будут идти свои полки. Сделано это для удобства и сокращения времени трансляции. Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году трансляция длилась более 20 суток, в этом году ожидается, что трансляция - в зависимости от региона - займет 1-2 дня. Выглядит шествие как поток фотографий, где справа изображен податель анкеты, а слева - сам участник Великой Отечественной войны. Если фотографий нет - изображена поздравительная открытка с гвоздиками и подписью "С Днем Победы".

Для того, чтобы найти своего ветерана, нужно выбрать регион и колонну. В столице всех участников разделили на четыре колонны. В Санкт-Петербурге - 2 колонны.

За первый час трансляции в шествии показали более 47 тысяч участников "Бессмертного полка".

Напомним, что всего для участия в акции подано более 3,1 миллиона анкет. Из них около 800 тысяч в этом году, 2,5 миллиона в прошлом году. Как ожидается, шествие будут смотреть более 20 миллионов человек.

Посмотреть запись шествия и скачать его можно после 12 мая.