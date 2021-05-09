В Москве пункты вакцинации 9 мая будут работать по обычному графику

Вакцинация от COVID-19 в майские праздники продолжается в обычном режиме. Как сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru, сделать прививку в местах работы выездных бригад можно без каких-либо ограничений. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

Некоторые точки вакцинации работают в торговых центрах на выездах из Москвы, чтобы жители столицы могли сделать прививку во время поездки за покупками или на дачу. Так, с 28 апреля горожане могут поставить прививку в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153".

С 29 апреля выездные бригады вакцинации работают в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "Атак Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино Парк".