Видеотрансляция: Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве

В столице прошел праздничный салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первые залпы были даны в 22:00 по московскому времени. Салют продлился 10 минут. Его запустили с 16 площадок, в том числе в Парке Победы, Лужнецкой набережной, ВДНХ, Измайловском парке и парке "Кузьминки".

Самый красочный и зрелищный салют запущен на Лужнецкой набережной. Как поясняли ранее в Минобороны, в этом году в Москве салют будет не совсем обычным - небо окрасят залпы синего, белого и красного цветов, которые образуют изображение российского флага.