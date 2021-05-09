Вильфанд рассказал о летней погоде в Москве на следующей неделе

Летний тип погоды установится на следующей неделе в Москве. И все благодаря антициклону, который начнет закачивать сухой и теплый воздух с юга.

"В понедельник температура начнет резко повышаться. Уже будет 18-20 градусов", - описал будущий синоптический процесс научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последующие дни, которые, кстати, будут рабочими, воздух в столице прогреется до +24 градусов, а по области - до +26. "Наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе", - цитирует метеоролога ТАСС.

Осадки возможны лишь 13 мая. В остальное время сухо и тепло.