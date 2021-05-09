Новости

Шеф-повар предложил полезную для здоровья замену шашлыку 06:45
Садик Хан переизбран мэром Лондона 06:35
В США состоялся посвященный Дню Победы онлайн-концерт 05:44
Вильфанд рассказал о летней погоде в Москве на следующей неделе 05:38
Эксперт рассказал об опасности покупки наличных долларов 04:56
Экономист Смирнов предупредил о подорожании ряда продуктов в мае 04:40
Российский спутник сфотографировал падающую ступень ракеты "Чанчжэн-5Б" 04:06
Врач посоветовал не тратить деньги на физиотерапию и витамины 04:03
В Гидрометцентре предупредили о грозах и ливнях в ряде регионов России 03:20
В Нью-Йорке три человека пострадали в результате стрельбы на Таймс-сквер 03:04
Матвиенко: Важно помнить о цене Великой Победы и ее значении для человечества 02:26
Синоптики рассказали о погоде 9 мая в центральной части России 02:10
До 55 увеличилось число погибших в результате взрыва у школы в Кабуле 01:51
Члены экипажа МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы 01:24
В Нью-Йорке почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны 08.05.2021
Стала известна дата похорон Егора Лигачева 08.05.2021
Мировой рекорд по числу свадеб установили на канатной дороге в Москве 08.05.2021
Сирийские войска отразили атаку террористов в Идлибе 08.05.2021
Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от коронавируса 08.05.2021
Меркель заявила, что в Германии удалось остановить третью волну COVID-19 08.05.2021
На трассе "Таврида" создали гигантскую картину с тральщиком ВОВ 08.05.2021
Посол РФ в Германии назвал сроки завершения "Северного потока-2" 08.05.2021
В Совфеде предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми 08.05.2021
Кибератака привела к отключению одного из крупнейших трубопроводов США 08.05.2021
Не менее 40 человек погибли в результате взрыва в школе на западе Кабула 08.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Что посмотреть в День Победы
Что посмотреть в День Победы
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
Стихи и письма о любви, войне, разлуке, ожидании... И снова - о любви
09.05.2021 05:38
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о летней погоде в Москве на следующей неделе

Летний тип погоды установится на следующей неделе в Москве. И все благодаря антициклону, который начнет закачивать сухой и теплый воздух с юга.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Синоптики рассказали о погоде 9 мая в центральной части России

"В понедельник температура начнет резко повышаться. Уже будет 18-20 градусов", - описал будущий синоптический процесс научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последующие дни, которые, кстати, будут рабочими, воздух в столице прогреется до +24 градусов, а по области - до +26. "Наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе", - цитирует метеоролога ТАСС.

Осадки возможны лишь 13 мая. В остальное время сухо и тепло.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Дальний Восток первым в стране начал отмечать День Победы
На Камчатке нашли фрагменты пропавшего в субботу вертолета Ми-2
Адвокат рассказал, кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Члены экипажа МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы
Вильфанд рассказал о летней погоде в Москве на следующей неделе
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19