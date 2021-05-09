Дальний Восток первым в стране начал отмечать День Победы

В России начали праздновать День Победы. Первыми в стране встретили его жители двух дальневосточных регионов - Камчатского края и Чукотского автономного округа.

На Чукотке состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу "Чукотка - фронту" в Анадыре. Мероприятие началось с минуты молчания.

В столице Камчатки торжественным шествием прошли войска Петропавловск-Камчатского гарнизона. Впереди - гала-концерт участников патриотического фестиваля "Весна 1945 года", различные тематические площадки, выставки и концерты. Вечером пройдет большой праздничный концерт, который завершится салютом в 22:00.

Сейчас к Камчатке и Чукотке начали присоединяться остальные дальневосточные регионы. В каждом намечена большая и насыщенная праздничная программа.