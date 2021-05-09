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09.05.2021 07:43
Рубрика: Общество

В России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Текст: Инесса Доценко

Шествие "Бессмертного полка", которое второй год из-за коронавирусных ограничений проходит в виртуальном формате, началось в дальневосточных субъектах страны.

Фото: Владимир Яцина/ТАСС
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Трансляция в каждом регионе стартует в 15 часов по местному времени, ее можно посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Петропавловск-Камчатский одним из первых подключился к шествию. Здесь за ним наблюдают в том числе и на главном городском экране на площади Ленина. Такой же "экранный" формат предусмотрен и в других регионах.

Жители Чукотки загрузили на сайт свыше 800 фамилий участников. Подал заявку и губернатор округа Роман Копин.

"Мой дедушка Василий Яковлевич Копин ушел на фронт в самом начале войны - 13 июля 1941 года. Он служил военным медиком. Помогал раненым, спасал жизни. Часто - под огнем. Несколько раз был ранен сам, но продолжил помогать товарищам. За подвиги в бою дважды награжден Орденом Красной Звезды, имеет Орден Отечественной войны II степени. Прошел войну до конца, а Победу встретил в Берлине", - написал глава региона на своей страничке в Instagram.

В Приморье заявили о своих героях на шествие "Бессмертного полка" более 5,5 тысячи человек. В Якутии - свыше тысячи. От Камчатского края поступило более 1,1 тысячи заявок.

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