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Рубрика: Экономика

Власти рассказали о льготах за работу на Севере в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Самые высокие зарплаты и длинный отпуск у работников Крайнего Севера, следует из данных Росстата. На Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях, расположенных за Полярным кругом, Северо-Эвенском районе Магаданской области, а также островах в акватории Северного-Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей средняя зарплата составляет около 110 тысяч рублей в месяц. На сайтах по поиску работы она еще выше. Например, поварам и грузчикам предлагают 150-180 тысяч рублей, менеджерам - от 500 тысяч и выше. Дело в том, что там зарплата выплачивается с учетом районных коэффициентов в 200%, а также специальной северной надбавки, размер которой увеличивается вместе со стажем.
Закат в тундре близ поселка Лорино на Чукотке. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Закат в тундре близ поселка Лорино на Чукотке. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Закат в тундре близ поселка Лорино на Чукотке. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Роструде пояснили, что право на 10-процентную надбавку у граждан возникает по истечении шести месяцев с момента трудоустройства на Крайнем Севере, а затем каждые полгода она растет на 10% до достижения 100% заработка. В некоторых районах крайнего Севера максимальный размер надбавки к зарплате составляет 80%. А в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - выплачивается после года работы и устанавливается в размере 50%.

Фото: iStock
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Районные коэффициенты и процентные надбавки применяются также к минимальному размеру заработной платы. Если федеральный МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля, то, например, в районах Крайнего Севера минимум по зарплате - уже 28 142 рубля 4 копейки, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 21 746 рублей 4 копейки.

В Роструде уточнили, что работникам Крайнего Севера помимо основного отпуска положен дополнительный, и он тоже оплачивается. Его максимальная продолжительность составляет 24 дня. Человек, работающий за полярным кругом, например, этим летом сможет отдохнуть 52 календарных дня. Для регионов, приравненных к районам Крайнего Севера, дополнительный отпуск предоставляется на 16 дней, вместе с основным получается 44 дня. При этом работодатель обязан компенсировать таким работникам стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а по желанию работника должен предоставить еще и отпуск без сохранения заработной платы в счет того времени, которое потребуется на дорогу. Еще один ежегодный оплачиваемый отпуск на Севере продолжительностью не менее 14 календарных дней полагается родителям ребенка до 18 лет, поступающего в колледж или институт в другой местности.

Рабочая неделя для женщины, работающей в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, длится 36 часов, а заработная плата начисляется как за 40-часовую. При наличии у нее ребенка в возрасте до 16 лет она может потребовать дополнительный неоплачиваемый выходной день.

Если работник на Севере попадает под сокращение, то работодатель обязан сохранить за ним средний заработок на период трудоустройства в течение полугода при условии, что он встал на учет в службу занятости в течение 14 рабочих дней со дня увольнения.

Работнику, прибывшему в район Крайнего Севера из другого региона, работодатель выплатит единовременное пособие в размере двух месячных окладов и разовое пособие на каждого прибывающего с ним члена семьи в размере половины оклада, оплатит стоимость проезда, провоза багажа не свыше пяти тонн, предоставит отпуск за счет организации в 7 календарных дней для обустройства на новом месте.

В Пенсионном фонде рассказали, что гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места нынешнего проживания предоставляется право на досрочную пенсию. Женщины выходят на нее в 50 лет, мужчины - в 55 лет. Для этого в районах Крайнего Севера им нужно отработать не менее 15 календарных лет, а на приравненных к ним территориях - не менее 20 лет. Если у женщины двое и более детей, для досрочной пенсии ей нужно отработать 12 лет на Крайнем Севере и 17 лет в приравненных к нему территориях.

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