Погибший в Татарстане пилот взлетел без разрешения

Погибший при крушении легкомоторного самолета в Альметьевском районе Татарстана пилот взлетел без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте.

По версии следствия, мужчина занимался на аэродроме ремонтом воздушного судна. Он прокачивал его шасси, а потом по непонятной причине взлетел. Через несколько километров самолет совершил жесткую посадку.

Как уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина был жителем Сызрани. В результате аварии также погибла женщина-пассажир. Ее личность устанавливается.