В День Победы в Уфе прошел парад военнослужащих и техники

По Проспекту Октября в Уфе торжественным маршем прошли 1519 человек. В параде, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие военнослужащие Уфимского гарнизона, представители силовых структур, ветераны боевых действий и военной службы, а также кадеты и юнармейцы.

- Эта святая дата навечно связана с судьбой нашего народа и будущих поколений. Мы помним поименно всех героев-фронтовиков и тружеников тыла. Преклоняемся перед их стойкостью, мужеством и трудовой доблестью. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами, - сказал глава республики Радий Хабиров перед началом парада.

Торжественное прохождение военнослужащих открыли взвод барабанщиков Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Александра Доставалова, знаменная группа и рота почетного караула. Шествие проходило под музыку в исполнении сводного духового оркестра.

После прохождения парадных расчетов к площади Ленина двинулась техника времен Великой Отечественной войны, которую предоставил создатель красногорского "Музея техники" Вадим Задорожный. Завершилось шествие выступлением группы демонстрационного показа аэродромного комплекса малой авиации "Первушино".

В числе участников парада в честь Дня Победы был и ветеран Великой Отечественной войны Мамун Гатиятуллин.

- Не верится, что встречаем уже 76-ую весну Победы. Помню войну как вчера, - сказал ветеран.

Как уточнили в пресс-службе администрации Октябрьского района Уфы, Мамун Гатиятуллин прошел тяжелый ратный путь от Сталинграда до Праги: был наводчиком орудия, командиром расчета, затем командовал взводом, был заместителем командира батальона в составе 47-го гвардейского стрелкового полка. В числе наград ветерана ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "Освобождение Праги", "За Победу над Германией", орден "Доблесть" и многие другие.

Кстати

Участники парада были в защитных масках, а у приглашенных на праздник ветеранов взяли тест на коронавирус. Кроме того, ранее глава региона сообщил, что в связи с пандемией в Башкирии отменили ряд массовых мероприятий в закрытых помещениях.