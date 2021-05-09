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09.05.2021 14:49
Рубрика: Происшествия

В Перми при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В результате пожара в Перми погибли 65-летняя женщина и шестилетняя девочка. Еще два человека пострадали, они госпитализированы.

В Крыму при пожаре в многоэтажке погиб человек

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", сообщает ТАСС.

По данным следствия, ЧП в Свердловском районе города произошло прошлой ночью: загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК и МЧС. Устанавливаются причины возгорания деревянного дома и обстоятельства гибели людей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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