В Саранске на Параде Победы выпустили в небо голубей

Более 7000 человек стали участниками состоявшихся в столице Мордовии торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Во время праздничного парада по главной площади Саранска прошагали 20 расчетов: от военнослужащих - до юнармейцев и детсадовцев. Одна из самых маленьких участниц потеряла туфельку, но не покинула строй.

По многолетней традиции у Вечного огня состоялся митинг-реквием. Почетные места у мемориала заняли ветераны войны и труда. Поздравив фронтовиков с 76-й годовщиной Победы, врио главы республики Артем Здунов подчеркнул, что поколение победителей служит и будет служить примером во всем - в патриотизме, трудолюбии, в отношении к жизни и людям. В годы войны на фронт ушли 246 тысяч жителей республики, каждый второй не вернулся с полей сражений. Все они - от генерала армии Максима Пуркаева, легендарного летчика Михаила Девятаева до погибшего в бою фронтового кинооператора Владимира Сущинского - отдали для победы над врагом все, что могли.

На сегодняшний день в Мордовии проживают 120 ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них - 93-летний Николай Григорьевич Никитин из села Дегилевка Большеберезниковского района. На фронт он убежал в 1944 году 16-летним мальчишкой - чтобы отомстить фашистам за убитого брата. Служил в части, охранявшей авиационный завод, сопровождал военные грузы через границу. Самого юного солдата сослуживцы называли "сыном полка".

- А вот на передовой побывать не довелось, не успел: война закончилась, - рассказал "РГ" Николай Григорьевич. - Ух и радовались же мы! Помню, протянул мне старшина гармошку: "Давай, Коля, нашу!". Это сейчас у меня пальцы не слушаются, а раньше, когда я играл, никто не мог на месте усидеть. Все мои однополчане были настоящими людьми, патриотами своей родины. А если бы мы были другими, Победы бы не было.

После минуты молчания в небо взлетели белые голуби и сотни воздушных шаров цветов российского триколора.