В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане погибли пять человек

Пять человек погибли и четверо, включая ребенка, пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Чистопольском районе Татарстана. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовой машины.

Как сообщает ТАСС, один из пострадавших находится в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжелое. Трое других, в том числе ребенок 16 лет, в состоянии средней степени тяжести, они находятся в обычных палатах.

ДТП произошло на 127-м километре федеральной трассы Р239 Казань - Оренбург. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе Renault.

Предварительно виновником аварии считают человека, который управлял грузовиком MAN и двигался в направлении Оренбурга: водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Trafic.