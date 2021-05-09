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09.05.2021 09:36
Рубрика: Общество

Около тысячи артефактов каменного века нашли археологи в Красноярске

Текст: Дмитрий Машуков

Исследователи стоянки древних охотников нашли во время раскопок на улице Карла Маркса в Красноярске более тысячи артефактов каменного века. Предметы эпохи палеолита обнаружены во время работ на месте строительства пешеходного моста в районе Большого концертного зала, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника компании "Красноярская геоархеология" Александра Баркова.

Фото: The Archaeological Research Laboratory
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По его словам, специалисты изучают многослойную стоянку охотников, живших, согласно предварительной датировке, в эпоху последнего оледенения - около 16-11 тысяч лет назад.

Исследователи зафиксировали, в частности, следы кострищ, фрагменты орудий - более тысячи изделий из камня, кости, бивня мамонта. Кроме того, найдено около 10 тысяч костей диких животных.

Среди артефактов - костяные иглы и наконечники для оружия, скребки и другие орудия для разделки туш, инструменты для обработки кости и дерева, бусинки из кости.

Археологи делают предварительный вывод: древние охотники разделывали на берегу Енисея туши добытых зверей, обрабатывали их шкуры, шили одежду, изготавливали каменные орудия.

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