Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава

Управление МВД по Омской области опровергло сообщение об обнаружении министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Заявление полиции приводит ТАСС.

Ранее некоторые СМИ дали информацию, что министр найден. Однако областное УМВД не подтвердило данные.

Поисковая операция проходит в Большеуковском районе Омской области, вблизи деревни Поспелово. Александра Мураховского ищет полиция, Росгвардия, МЧС, охотинспекторы, волонтёры поисковых отрядов и местные жители.

Согласно официальной информации, Мураховский уехал с охотобазы в лес на квадроцикле 7 мая. С тех пор его не видели. Труднодоступные участки, покрытые болотами и лесами, исследуются с помощью вертолетов и беспилотников.