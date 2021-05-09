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09.05.2021 23:23
Рубрика: Происшествия

Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава

Управление МВД по Омской области опровергло сообщение об обнаружении министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Заявление полиции приводит ТАСС.

В Омской области пропал министр здравоохранения Александр Мураховский

Ранее некоторые СМИ дали информацию, что министр найден. Однако областное УМВД не подтвердило данные.

Поисковая операция проходит в Большеуковском районе Омской области, вблизи деревни Поспелово. Александра Мураховского ищет полиция, Росгвардия, МЧС, охотинспекторы, волонтёры поисковых отрядов и местные жители.

Согласно официальной информации, Мураховский уехал с охотобазы в лес на квадроцикле 7 мая. С тех пор его не видели. Труднодоступные участки, покрытые болотами и лесами, исследуются с помощью вертолетов и беспилотников.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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