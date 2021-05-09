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09.05.2021 16:59
Рубрика: Общество

На Ставрополье показали танки, самолеты и корабли из детских колясок

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба администрации Буденновского МО Фото: Пресс-служба администрации Буденновского МО
Фото: Пресс-служба администрации Буденновского МО

В Буденновске Ставропольского края в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел парад стилизованных колясок. Родители малышей сделали из привычных средств перевозки танки, самолеты, корабли.

Фото: Роскосмос
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- Семьи постарались удивить зрителей творческим подходом к украшению колясок. Чтобы не нарушать военную тематику парада, родители и дети постарше и сами оделись в форму моряков, танкистов, пехотинцев, - рассказал глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов.

Одну из колясок стилизовали под передвижную полевую кухню. В ней сидел ребенок и находилась емкость для настоящей гречневой каши, которой угощали гостей праздника.

Родители прошли с колясками круг почета перед зрителями, а позже их наградили дипломами и подарками.

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