На Ставрополье показали танки, самолеты и корабли из детских колясок

В Буденновске Ставропольского края в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел парад стилизованных колясок. Родители малышей сделали из привычных средств перевозки танки, самолеты, корабли.

- Семьи постарались удивить зрителей творческим подходом к украшению колясок. Чтобы не нарушать военную тематику парада, родители и дети постарше и сами оделись в форму моряков, танкистов, пехотинцев, - рассказал глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов.

Одну из колясок стилизовали под передвижную полевую кухню. В ней сидел ребенок и находилась емкость для настоящей гречневой каши, которой угощали гостей праздника.

Родители прошли с колясками круг почета перед зрителями, а позже их наградили дипломами и подарками.