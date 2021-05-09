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09.05.2021 14:08
Рубрика: Власть

В Ингушетии выросли налоговые платежи и сократились долги

Текст: Алена Ларина (Магас)
Долги Ингушетии сократились почти на четыре с половиной миллиарда рублей. Если в 2019 году они составляли почти 12 миллиардов рублей, то в начале этого года уже менее семи с половиной миллиардов.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

По данным регионального управления федеральной налоговой службы России, Ингушетия вышла на первое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по снижению совокупной задолженности по налогам. По итогам первого квартала этого года, по сравнению с тем же прошлогодним периодом, налоговые и другие доходы в консолидированный бюджет республики выросли на 28,4 процента.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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В структуре налоговых платежей в регионе львиную долю занимают НДФЛ, поступления от уплаты акцизов и налог на имущество организаций. По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, необходимо максимально наращивать доходную часть республиканского бюджета. Для этого надо, в том числе, усилить контроль за уплатой налогов в полной мере строительными компаниями, АЗС, крупными торговыми предприятиями и продовольственными рынками.

Руководитель республики подчеркнул, что снижение долговых обязательств региона - только первый этап решения финансовых проблем Ингушетии, также будет усилена борьба с теневой экономикой.

- Налоги - это вклад каждого предпринимателя в становление республики. Бизнесмены и руководители организаций - все, кто не платит за аренду земель, налоги и штрафы, по сути, лишают бюджет поступлений и возможности помогать социально-незащищенным гражданам, - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В республике есть примеры результативной работы муниципалитетов по увеличению собираемости налогов. Так, в этом плане отличились Джейрахский район и Назрань.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия – движение вперед

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