Как регионы СЗФО празднуют День Победы

Официальные мероприятия - парады, торжественные марши военнослужащих, возложения венков - уже завершились. Сейчас идут праздничные программы, флешмобы и патриотические акции.

Калининградская область

В Калининграде состоялся традиционный Парад Победы. По центру города прошли 76 единиц военной техники, которая находится на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Это крупнокалиберные пушки "Гиацинт", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", зенитно-ракетные комплексы "С-400", тактические ракетные комплексы "Искандер" и другие.

А возглавил колонну легендарный танк Т-34 выпуска 1943 года. Он штурмовал Кенигсберг, экипаж танка одержал четыре боевые победы. Раньше Т-34 стоял на постаменте в одной из воинских частей города. Шесть лет назад, к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, легенду восстановили и привели в рабочее состояние. Следом за сухопутной колонной в небе над центром Калининграда в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов. Среди них - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8. Высота полета составила от 150 до 300 метров, скорость - от 160 до 550 километров в час.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту, вечером военнослужащие дадут праздничный салют из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3. Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции и в штурме Кенигсберга. Даже сейчас, спустя 76 лет, они находятся в идеальном состоянии.

Ленинградская область

В столице Ленинградской области - Гатчине - День Победы начался у стелы "Гатчина - город воинской славы". Участники мероприятия возложили цветы к подножию монумента, затем торжественным строем прошли войска Гатчинского гарнизона, пролетела военная авиация, состоялся траурный митинг. Во всех районах области также организовали торжественные митинги, а сейчас стартуют праздничные концерты.

Над Гатчиной 9 мая пролетела военная авиация. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Так, в Кингисеппе и Гатчине пройдут концерты "Музыка во имя мира". Артисты Государственной филармонии для детей и молодежи и музыканты Симфонического оркестра Ленобласти под управлением маэстро Михаила Голикова и Дмитрия Ноздрева исполнят арии и дуэты из опер, оперетт и песен фронтового времени. Специальным гостем станет победитель шоу "Голос" на Первом канале, солист Филармонии для детей и молодежи Аскер Бербеков.

В Кингиссепе мероприятие стартовало в 14.00 на Октябрьском бульваре, в Гатчине стартует в 16.00 на пересечении Красноармейского проспекта и бульвара императора Павла I.

Республика Коми

Множество концертов запланировано и в Республике Коми. Их дадут городские и районные дворцы культуры, детские музыкальные школы и школы искусств. А в концертном зале Сыктывкара стартовал кинопроект "Страницы великой Победы". Здесь в течение дня будут демонстрировать военные фильмы - "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие", "Судьба человека".

Ненецкий автономный округ

В столице округа, Нарьян-Маре, торжественное шествие военнослужащих и концерт прошли в одном из дворов по улице Ленина. Дело в том, что в городе сейчас живет лишь один участник Великой Отечественной войны - Ангелина Ивановна Тарасова. А также две жительницы блокадного Ленинграда - Валентина Александровна Дерягина и Валентина Иосифовна Коткина. Все они проживают в одном доме, поэтому парад и концерт организовали непосредственно перед подъездом.

Мероприятие, как рассказали местные жители в соцсетях, получилось очень неформальным и трогательным. К пожилым женщинам подходили дети, обнимали их, дарили цветы и подарки.

Кроме того, жители Нарьян-Мара возложили венки и цветы к Обелиску Победы и к памятникам, посвященным героям Великой Отечественной войны. Многие горожане взяли с собой фотографии своих родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

Республика Карелия

В Петрозаводске на площади Кирова утром прошел торжественный марш военнослужащих Петрозаводского гарнизона, парадных расчетов силовых структур, ветеранов боевых действий, кадетов и юнармейцев. Здесь же состоялись показательные выступления воспитанников спортивных школ.

Днем праздничные мероприятия переместились в пойму реки Лососинка. Здесь открылась концертная площадка "На солнечной поляночке...", полевая кухня, стартовали различные патриотические акции.

Так, широкий отклик у горожан нашла акция "Распишись за деда". На огромных фотографиях стены Рейхстага жители Петрозаводска оставляют имена своих родственников-победителей, расписываются за дедов и прадедов, не доживших до Дня Победы.

Акция "Распишись за деда" нашла широкий отклик у жителей Петрозаводска. Фото: Управление культуры администрации Петрозаводска

Вологодская область

В Вологде праздничный день начался с возложения цветов к воинским мемориалам: памятнику погибшим жителям блокадного Ленинграда на Пошехонском кладбище, памятнику дважды Герою Советского Союза маршалу Коневу, памятникам Героям Советского Союза Николаю Щетинину и Василию Южакову, обелиску воинам-вологжанам в Кировском сквере.

В течение дня в столице Вологодской области пройдут парады и концерты в 44 дворах ветеранов. 11 концертных агитбригад сформировали из областных и городских творческих коллективов. Это Хоровая академическая капелла имени Сергеева, студия эстрадного вокала "Солнечный круг", юные артисты Вологодской епархии, студенты колледжа искусств, артисты Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников, а также победители конкурса среди студентов и работающей молодежи "Была весна! Была Победа!". Концерты продлятся в среднем по полчаса, артисты исполнят для ветеранов военные песни.

Псковская область

В Пскове воины Псковского территориального гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы промаршировали праздничным строем по улице Кузнецкой. Мероприятие, организованное для ветеранов, из-за коронавируса прошло в закрытом режиме. Как и дневные праздничные концерты, присутствие на которых регламентировано пригласительными билетами. Кроме того, в течение дня под окнами ветеранов будут проходить театрализованные представления с песнями военных лет.

Новгородская область

В Великом Новгороде торжественное построение и возложение венков и цветов прошло на территории Новгородского Кремля. В ходе церемонии объявили о присвоении почетного звания Новгородской области "Город воинской доблести" Чудову и Малой Вишере. Белебелковскому сельскому поселению присвоили звание "Край партизанской славы". Мероприятие, как и в Псковской области, прошло в закрытом формате. На церемонию пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров и медицинских работников.