На параде в Архангельске впервые прошел взвод в победной форме 1945-го

В столице Поморья День Победы начался с торжественного митинга и марша войск Архангельского гарнизона у Вечного огня. Во всех городах и районах области возложили цветы к воинским мемориалам. У домов, где живут ветераны, выступают передвижные концертные бригады с песнями военных лет.

Собравшихся на митинг в Архангельске особенно тронуло поздравление ветерана Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Андросова. В семнадцать лет он прошел обучение саперному делу.

- Я участвовал в разминировании полей в Орловской области после отступления гитлеровцев под натиском наших войск, - рассказал ветеран. - Мы освобождали поля на Орловско-Курской дуге от противопехотных и противотанковых мин, чтобы люди могли мирно работать. Надо помнить о тех жертвах, которые понес наш народ в Великую Отечественную войну. Особенно хотелось бы пожелать подрастающему поколению, чтобы не забывали о подвиге прадедов.

В Архангельске в парадном строю по площади Мира прошли войска Беломорской военно-морской базы, пограничной службы, ПВО, бригады кораблей, строящихся и ремонтирующихся в Северодвинске. Впервые среди них был взвод военнослужащих Архангельского радиотехнического полка в победной форме мая 1945-го. Один из его участников нес легендарный пистолет-пулемет Шпагина, разработанный за год до начала Великой Отечественной.

В августе этого года Архангельская область отметит 80-летний юбилей прибытия первого союзного конвоя "Дервиш". Накануне Дня Победы участники клуба "Братство северных конвоев" возложили цветы к Британскому воинскому мемориалу в Архангельске, где нашли последнее пристанище трое английских моряков и четверо летчиков. Все они участвовали в союзных конвоях.

В этом году отдельная рота Северных конвоев в составе "Бессмертного полка" уже во второй раз собралась в онлайн-формате на странице в соцсети "ВКонтакте". Родные опубликовали десятки снимков героев и рассказов о тех, кто участвовал в конвоях, обеспечивал ледокольную и лоцманскую проводку, углублял фарватеры, разгружал суда в портах, отправлял грузы на фронт по железной дороге - словом, вносил свой вклад в Победу.

В их числе - житель поселка Брин-Наволок Георгий Александрович Павлов, которому 1 мая исполнилось 95 лет. В 1943-м он учился в Соловецкой школе сигнальщиков, потом встречал и провожал союзные конвои на эсминце "Разумный". Внуки сделали для ветерана точную копию легендарного корабля.

Другой ветеран конвоев - Дмитрий Григорьевич Богданов - не дожил до 76-ой годовщины Победы всего два дня. Он служил в 9-ом Гвардейском полку авиации Северного флота в Заполярье и тоже защищал грузы, которые шли для советской армии по ленд-лизу.

Впервые рота Северных конвоев прошла в "Бессмертном полку" 9 мая 2017 года. С инициативой ее создания выступила "Российская газета".

В праздничные дни во многих уголках Поморья прямо под окнами ветеранов звучат мелодии военных лет. У домов на проспекте Ленинградском в Архангельске профессиональные и самодеятельные артисты выступали на знаменитом автомобиле-"полуторке", без которого невозможно было представить дороги войны. Одной из слушательниц концерта стала участник Великой Отечественной Любовь Никифоровна Уткина. Она ушла на фронт молоденькой медсестрой, спасала раненых в Карелии, под Псковом и в Белоруссии, а День Победы встретила в ста километрах от Берлина.