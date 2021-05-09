Петербуржцы рассказали в соцсетях о героях в своих семьях

В Петербурге, как и во всей стране, в социальных сетях начался стихийный флешмоб.

Пользователи выкладывают фотографии своих дедушек и бабушек, прошедших войну и рассказывают их истории.

Многие признаются: бабушки и дедушки практически ничего не рассказывали о войне, только кители с наградами позволяют предположить, что именно им пришлось пережить в эти страшные годы.

В прошлые годы петербуржцы выходили с этими портретами на Невский проспект, шли с ними в "Бессмертном полку". В этот раз акция проходит онлайн.

Но пользователи соцсетей решили идти дальше и рассказали все, что знают о своих близких в социальных сетях. Многие сожалеют, что не успели спросить больше, не успели сказать главные слова.

К флешмобу подключились и учреждения культуры. Так, Музей истории денег рассказал о работниках "Госзнака", которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Посты флешмоба можно увидеть под хештегами #бессмертныйполк #бессмертныйполк2021.