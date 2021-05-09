В Мурманске 9 мая прозвучал "Выстрел Победы"

В Мурманске 9 мая салютный расчет выполнил артиллерийский "Выстрел Победы", сообщили в пресс-службе Северного флота. Отмашку для выстрела дал правнук капитана парохода "Революция", погибшего в Баренцевом море в 1944 году, ефрейтор мотострелковой бригады Северного флота Данила Татаринов.

В годы Великой Отечественной войны пароход "Революция" обеспечивал подвоз боеприпасов на позиции и эвакуацию раненых бойцов Северного флота и Карельского фронта. Он участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой Кольский полуостров был освобожден от немецких войск. У мурманского побережья 3 декабря 1944 года судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и мгновенно затонуло. Весь экипаж во главе с капитаном погиб.

Также в областном центре состоялся традиционный Парад Победы, во время которого торжественным маршем по центру города прошли более 700 военнослужащих и свыше 200 представителей других силовых ведомств и организаций. В этом году его впервые рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища.

Колонну боевой техники, которая прошла по центральной площади Мурманска, возглавил легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники Северного флота.

Всего на параде было представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота: от армейских квадроциклов и бронеавтомобилей "Тигр" до "арктических" танков Т-80БВМ, пусковых установок береговых ракетных комплексов "Бастион" и зенитных ракетных систем С-400. Также в параде приняли участие ретро-автомобили и мотоциклы военной и послевоенной поры.

Парад состоялся не только на земле, но и в небе. В демонстрационном пролете авиации, который состоялся над Мурманском в районе мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, участвовали лучшие летчики частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на вертолётах Ми-8, Ка-27, военно-транспортных Ан-24 и Ан-12, противолодочных самолетах Ил-38 и Ту-142, бомбардировщиках Су-24 и истребителях МиГ-29, 31 и Су-33. Всего над столицей региона пролетели 17 вертолетов и самолетов.

На флагштоке мыса Алыш города Североморска, где расположена главная база Северного флота, состоялся подъем увеличенной копии знаменитого Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.