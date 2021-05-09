В Петербурге прогремел салют в честь Дня Победы

У стен Петропавловской крепости прогремел салют в честь 76-й годовщины со дня Побелды в Великой Отечественной войне.

- В небо выпустили более 1,5 тысяч фейерверочных изделий с романтическими названиями "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет" и многими другими, - рассказали в ЗВО. - Сопроводили его 30 холостых залпов, каждый из которых был посвящен памяти погибших защитников Отечества.

Салют и фейерверк стали заключительными мероприятиями празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге. Ранее на Дворцовой площади состоялся парад всех родов войск, а в середине дня - первое в России шествие моряков "Бессмертная флотилия".