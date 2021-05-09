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09.05.2021 11:20
Рубрика: Общество

В Петербурге четыре тысячи военных приняли участие в Параде Победы

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Маршем по Дворцовой площади прошли более четырех тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов, боевая техника, а в небо поднялись самолеты и вертолеты.

Фото: iStock
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Принимал парад командующий войсками Западного военного округа Министерства обороны РФ Герой России Александр Журавлев.

- Здесь, под Ленинградом, были нарушены планы фашистских захватчиков, - подчеркнул он, открывая парад, после чего участники и зрители почтили память павших минутой молчания.

В строю мимо здания Зимнего дворца первыми прошли юные барабанщики Кронштадтского морского кадетского корпуса, за ними - знаменные группы с флагом России, знаменами Победы и Министерства обороны РФ. Механизированную колону возглавил знаменитый танк Т-34, а за ним проследовали современные российские основные боевые танки семейства Т-72, тактические защищенные автомобили "Тайфун 4х4", роботизированные комплексы разминирования "Уран-6", многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД, другая техника.

- В парадном строе авиации было задействовано 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, - отметили в ЗВО.

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