Фронтовики раскрыли секреты своего долголетия

Все они прошли войну, состоялись в мирной жизни и несмотря на свой почтенный возраст сохранили бодрость и оптимизм. Корреспонденты "Российской газеты" побывали в гостях у ветеранов из Сочи, Хабаровска и Саратова. И узнали секреты их долголетия. Если говорить в трех словах - то это движение, оптимизм и любовь.

Николай Тысячный: Я просыпаюсь рано, завтракаю и беру в руки гантели. Фото: Мэрия города Сочи.

Крепкое рукопожатие

Незадолго до Дня Победы Тысячный стал столетним. Сочинскому ветерану Николаю Даниловичу Тысячному исполнилось сто лет. Про годы войны фронтовик не любит вспоминать, лишь отмечая, что это было "очень трудное время".

Демобилизовался он в звании майора медицинской службы. Учился. В 1958 году приехал в Сочи, где работал главным врачом в больнице Красной Поляны, хирургом в Сочинском онкологическом диспансере и завотделением в санатории Орджоникидзе. Тысячный написал множество статей для специализированных изданий. И разработал методики для лечения позвоночника и суставов.

Что касается долголетия, то Николай Данилович регулярно питается, но ест в меру. И каждый день уделяет время спорту. "Я просыпаюсь рано, часов в шесть утра, - говорит фронтовик. - Потом опять засыпаю ненадолго, затем встаю, умываюсь, завтракаю и беру в руки гантели. Это моя жизнь".

Гантели, достаточно тяжелые, лежат под кроватью на самом виду. 100-летний ветеран легко демонстрирует упражнения с ними. Дома у него уютно и тепло. Перед юбилеем в однокомнатной квартире фронтовика городские власти провели капитальный ремонт. На прощание Николай Данилович крепко пожимает мне руку.

Главное - оптимизм

Николаю Михайловичу Христофорову из Хабаровска 93 года. В 1945 году он служил автоматчиком на 1-м Дальневосточном фронте. Участвовал в советско-японской войне, дошел до Харбина. Был ранен и окончание Второй мировой встретил в госпитале.

Несмотря на почтенный возраст он ведет активный образ жизни, почти каждый день занимается скандинавской ходьбой, зимой встает на лыжи. А еще он большой оптимист и любит удивлять прохожих, гуляя в футболке с изображением рок-группы Amatory.

Ветеран специально для читателей "Российской газеты" записал свое поздравление с Днем Победы.

Он расписался на Рейхстаге

Пулеметчик Петр Колчин защищал Ленинград и штурмовал Берлин на бронепоезде. Сейчас Петру Дмитриевичу 96 лет. Живет в Саратове.

После штурма Берлина экипажи бронепоездов разместили в столичном районе Румельсбурге. "Когда по радио передали сообщение о капитуляции, кто заплакал, кто в пляс пустился", - вспоминает ветеран.

С друзьями пошли к Рейхстагу, на стенах которого в эти дни многие оставляли свои автографы. "Там была надпись "Мы из Пензы!". Написал рядом: "Я тоже оттуда" и расписался", - вспоминает ветеран.

Из армии Петр Дмитриевич демобилизовался только в 1949 году. Продолжил службу в железнодорожных войсках. И затем вся его жизнь была связана с железнодорожным транспортом.

На станции Лесопильный познакомился с будущей женой. К местной жительнице должна была приехать младшая сестра. Остановки у поезда Андижан - Москва там не было. И женщина долго уговаривала Колчина, чтобы он остановил поезд. Петр согласился. В том поезде ехала его будущая жена, правда, он тогда об этом не знал. Судьба. В согласии и любви они прожили много лет. Похоронил жену Петр Дмитриевич в 2008 году. У него четверо внуков и уже трое правнуков.

А война пулеметчику Петру Колчину снится до сих пор.