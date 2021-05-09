В московском Параде Победы приняли участие кубанские казаки

В Параде Победы на Красной Площади в Москве приняли участие расчеты Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского. Их возглавил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В составе парадного расчета Кубанского казачьего войска по Красной площади прошли представители главных исторических отделов ККВ: Баталпашинского, Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лабинского, Майкопского, Таманского отделов, Черноморского округа. Возглавил казаков ККВ его атаман, вице-губернатор края Александр Власов.

- В июне 1945 года казаки так же прошли маршем по Красной площади, - обратил внимание Александр Власов после торжественной части парада. - Они воевали в Великой Отечественной в составе Красной армии, 262 казака получили звание Героя Советского Союза. Для нас очень значимо, что участие кубанских казаков в ежегодном Параде Победы в Москве становится традиционным.