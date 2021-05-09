На юге России прошли масштабные Парады Победы

В Ростове-на-Дону, Волгограде и других городах Южного Федерального округа прошли военные парады в честь Великой Победы.

В донской столице в торжественном шествии военнослужащих на Театральной площади задействовали более трех тысяч человек, сообщили "РГ" в областной администрации. Было продемонстрировано более 90 единиц техники и вооружений. Впервые по улицам Ростова 9 мая прошел полк морской пехоты Каспийской флотилии. Также впервые в прохождении механизированной военной техники были задействованы специальные бронеавтомобили военной полиции КамАЗ "Патруль", новейшие машины технической разведки МТР-К "Тайфун-К" и санитарные автомобили КамАЗ-53949 "АС-Линза". Возглавили колонну знаменитые танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 "Катюша" - одни из символов мощи советских войск на фронтах Великой Отечественной.

Демонстрационные полеты над городом совершила группа авиации Южного военного округа в составе 45 самолетов и вертолетов. Больше авиации было задействовано на параде в этом году лишь в Москве.

- 76 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, которая оставила после себя сотни и тысячи разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб. Великая Победа ковалась на фронте и в тылу, добывалась в партизанских отрядах, ее приближали неустрашимые защитники Севастополя, Керчи, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также доблестные бойцы, штурмовавшие рубежи Миус-фронта, - выступил на площади командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Кроме военнослужащих, в параде приняли участие студенты юридических и казачьих учебных заведений, пограничники и спасатели. Колонные проходили под музыку военного оркестра, состоящего из более 150 музыкантов.

Ростовчане и гости города, которым не удалось попасть на Театральную площадь (туда допустили две тысячи человек), смогли увидеть событие в режиме онлайн, прямая трансляция велась по местным ТВ-каналам и в интернете.

На Дону Парад Победы прошел также в столице всемирного казачества Новочеркасске, где расположена одна из самых известных дивизий оперативного назначения. В мероприятии участвовали более 1300 человек и более 40 единиц военной техники.

Масштабное шествие в честь девятого мая состоялось и в городе-герое Волгограде. На Площади Павших Борцов торжественным строем прошли военнослужащие и сотрудники других силовых структур. Парад военной техники открыл участвовавший в Великой Отечественной войне танк Т-34, прибывший на место торжества своим ходом. Всего задействовали около 70 машин, в том числе раритетные "Газ-67", "Виллис", "ЗИС-5", мотоциклы военного времени М-72, современные БМП-3, танки Т-90, артиллерийские системы МСТА-С, Хоста, зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 и "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Безопасность на мероприятии обеспечивали около 600 сотрудников полиции и Росгвардии. По традиции девушки из взвода регулировщиц вышли на праздник в форме военных лет.