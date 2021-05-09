В Новороссийске в параде приняли участие новейшие ракетные системы

В Новороссийске в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новейшие ракетные системы и уникальный отреставрированный танк Т-34. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Принимал парад командир Новороссийской военно-морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Он на автомобиле объехал участвующие в мероприятии колонны и приветствовал военнослужащих. Среди зрителей на трибунах расположились ветераны Великой Отечественной войны. В этом году их было всего восемь человек.

Колонну военной техники на военном параде возглавил танк Т-34, который специалисты-техники сумели привести в порядок. Боевая машина многие годы простояла на въезде в город у перевала Волчьи ворота. По сообщению пресс-службы администрации, у танка отсутствовал двигатель и была повреждена трансмиссия. Была проделана огромная работа, чтобы заставить его ехать самостоятельно, однако, на параде он выглядел уже как будто только сошел с заводского конвейера.

Самой зрелищной частью парада стало прохождение современной военной техники, в том числе новейших ракетных систем. В колонне прошли зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", противокорабельные ракетные комплексы "Бастион", боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4М, а также противокорабельные самоходные артиллерийские комплексы "Берег".

Всего в параде приняло участие более 1300 человек, в том числе строем прошли солдаты и офицеры ВМФ, воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил. Также в мероприятии приняли участие сотрудники службы пограничного управления ФСБ РФ по Новороссийску, спасатели, курсанты университета МВД РФ и НГМУ им. Ушакова, казаки и юнармейцы.