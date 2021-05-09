Татьяна Лось: главная по снарядам

Татьяна Лось месяц ходила в военкомат и настаивала, чтобы ее призвали в армию. В 1943 году ей было 16 лет. Сегодня Татьяне Иосифовне, участнице Великой Отечественной войны, 94 года. Накануне Дня Победы ветерана навестили журналисты "Российской газеты" и сотрудники Следственного отдела по Западному округу города Краснодар Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

На войне взрослеют быстро

Татьяна Лось месяц ходила в военкомат и настаивала, чтобы ее отправили на фронт. Фото: Владимир Аносов

Таня рвалась на фронт, однако в военкомате ей указали на дверь: мала еще, всего шестнадцать. Но за последние полгода девушка столько пережила, что взрослела "в день за три". Вместе с мамой и трехлетней сестренкой она пережила оккупацию Краснодара.

Те холодные месяцы Татьяна Иосифовна называет не иначе, как адом. В доме частенько было хоть шаром покати, приходилось идти 70 километров пешком к тете в станицу, чтобы немного раздобыть еды.

"Однажды мама послала меня на базар за стаканом соли, - вспоминает Татьяна Иосифовна. - Выхожу за ворота и вижу солдат, которые заталкивают людей в крытую машину. И вдруг один "фриц" говорит на чистом русском языке: "Беги!" И отвернулся. Бежала я без остановки… Поначалу мы думали, что в железных фургонах людей увезли в рабство в Германию. Однако через несколько дней соседка сообщила: это были "душегубки". Пока машины ехали, от подаваемого в кузов угарного газа все находившиеся внутри пленные погибли".

Потом, уже в июле 1943 года, на открытом судебном процессе в Краснодаре впервые стало известно о применении нацистами "душегубок" (газовые мобильные камеры). В них казнили пациентов больниц, а также прохожих, попавшихся во время облав. Так были уничтожены около одиннадцати тысяч жителей города. Точные цифры до сих пор неизвестны.

Добилась-таки своего!

Сразу после освобождения Краснодара Таня отправилась в военкомат. Получив отказ, она каждое утро приходила к штабу и садилась на крыльцо. И так - целый месяц.

В конце концов начальник штаба майор Логиновский сжалился над девушкой, проявившей редкое упорство. И направил ее в отдел артснабжения формировавшегося тогда 1576-го зенитно-артиллерийского полка (в его состав набирали девушек, также переживших оккупацию города). Таню назначили заведующей двумя складами. На одном хранились бочки с солидолом и кипы пакли для смазки и чистки орудий. Во втором - ящики со снарядами.

"И я была всему этому хозяйка, - продолжает свой рассказ Татьяна Иосифовна. - Наши дивизионы, защищавшие небо Кубани, стояли в станицах. На грузовых студебекерах снаряды развозили по батареям".

Элегантный бант и китель с медалями

Татьяна Лось грустит, вспоминая о войне. Фото: Владимир Аносов

Татьяна Иосифовна любит читать, следит за новостями и всегда открыта для общения. К нашей встрече она готовилась заранее. Поверх темно-синей блузки с элегантным бантом надела китель с медалями, волосы зачесала назад, закрепив ободком.

- Присаживайтесь, очень вам рада, - говорит Татьяна Иосифовна, искренне взволнованная вниманием. Старший следователь Андрей Острижный и следователь Виктор Абрамов преподнесли ветерану цветы и сладкие подарки, корреспонденты - подписку на "Российскую газету".

- Татьяна Иосифовна, а как вы встречали Победу в 1945-м? - поинтересовался Андрей Острижный.

- Это было что-то! - отвечает Татьяна. - Все горожане бежали на центральную краснодарскую улицу Красную, обнимались, плакали, кто танцевал, кто смеялся. Вот такое было необыкновенное торжество и счастье, оттого что кончилась война.

Дерево добра

Следователи поблагодарили Татьяну Иосифовну за ее мужество в годы войны. Фото: Владимир Аносов

В преддверии праздника сотрудники Следственного отдела по Западному округу Краснодара стали участниками ставшей традиционной благотворительной акции "Дерево добра".

В непростой период эпидемии, когда ветераны живут в строгих условиях самоизоляции, она имеет особое значение. Недавно правоохранители передали подписные сертификаты на издания "Российской газеты" Краснодарскому военному госпиталю.

Подарив подарки Татьяне Иосифовне, следователи пожелали ей крепкого здоровья и сил: "Как можно дольше делитесь с нами своими опытом и знаниями. Ведь сейчас, как никогда, важно сохранить правду и память о тех событиях. И передать всё это новому поколению. Спасибо, что сегодня мы живем в свободной стране и можем воспитывать своих детей!"