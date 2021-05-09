В Астрахани военнослужащие и юнармейцы прошли торжественным маршем

Парадные расчеты воинских частей Астрахани, Росгвардии, подразделений воздушно-космических сил, полиции, служб исполнения наказаний и судебных приставов, пограничники, спасатели МЧС - всего 1100 военнослужащих прошли торжественным маршем в честь Дня Победы по городской площади имени Ленина.

В шествии впервые приняли участие представители областного совета ветеранов. Также перед трибунами прошли казаки, кадеты мореходного училища и юнармейцы. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, участниками военных сражений 1941-1945 годов стали 160 000 астраханцев, половина из них погибли. До сих пор семьи не получили вестей о семи тысяч бойцах.

После прохождения войск на площади Ленина для жителей и гостей выступили творческие коллективы.