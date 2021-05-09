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09.05.2021 13:00
Рубрика: Общество

В День Победы в Севастополе отправили в море эскадру из 80 парусников

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе в честь Дня Победы состоялись военный парад и морская акция "Эскадра памяти". Праздник начался с возложения цветов к мемориалу защитникам города в годы Великой Отечественной войны. Затем на улице Ленина началось шествие парадных расчетов.

Для главных зрителей - ветеранов Великой Отечественной войны - построили трибуну с навесом. Волонтеры привезли их в центр города и помогали во время парада. Всех, кто работал в зоне трибун, перед праздником протестировали на коронавирус.

Фото: Александр Янышев/Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/khabkrai.ru
Как прошли Парады Победы на Дальнем Востоке

В этом году в параде приняли участие более 2000 человек: военнослужащие Черноморского флота, экипажи кораблей и подводных лодок, личный состав морской авиации ЧФ, авиационных и ракетных полков Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, служащие МЧС и Росгвардиии. Более 800 участников парада - дети. В колонне промаршировали воспитанники кадетских училищ и классов, юнармейцы, артековцы.

Колонну военной техники возглавил танк Т-34 - экспонат мемориального комплекса на Сапун-горе, восстановленный механиками Черноморского флота. Танк уже в четвертый раз принимает участие в параде Победы в Севастополе. Следом проехали 65 современных боевых машин: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Бал", "Бастион", С-400 "Триумф", "Панцирь-С", мобильные комплексы разведки "Монолит" и "Минерал", гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", машины реактивной системы залпового огня "Град-М", бронемашины "Рысь" и "Тигр". Впервые в параде принял участие бронированный медицинский автомобиль "Линза", предназначенный для эвакуации раненых с поля боя.

Затем в Севастопольской бухте началось прохождение парусных яхт во главе с фрегатом "Херсонес". На борту каждого парусника - название подводных лодок, кораблей, теплоходов, катеров, погибших в боях Великой Отечественной войны. Среди них - санитарный транспорт "Армения", лидер эсминцев "Ташкент", эскадренный миноносец "Дзержинский". С катера командующего Черноморским флотом, который также участвовал в акции, на воду спустили венок в память о моряках-черноморцах, защищавших Севастополь в года войны.

Идея проводить "бессмертный полк на воде" родилась в 2020 году, во время празднования Дня ВМФ названия затопленных немцами кораблей разместили на нескольких катерах Черноморского флота. Сегодня в море вышли более 80 парусников - круизные яхты длиной от 10 до 30 метров, спортивные яхты классов Open 800, Конрад 25, МХ-700, швертботы "Оптимист" детских парусных школ.

Праздник в честь Дня Победы будет продолжаться в Севастополе до позднего вечера. Днем все желающие смогут исполнить "Победный вальс" под музыку военных оркестров, вечером состоится концерт, а затем - фейерверк над бухтой.

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